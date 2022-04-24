دياب: فاجعة طرابلس هي فاجعة كل اللبنانيين الذين يدفعهم اليأس للهرب

صدر عن الرئيس الدكتور حسان دياب البيان التالي:

"فاجعة طرابلس، هي فاجعة كل لبنان وكل اللبنانيين الذين يدفعهم اليأس للهرب من وطنهم إلى المجهول.

رحم الله شهداء قارب الموت وكل شهداء لبنان".