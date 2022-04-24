لبنان

دياب: فاجعة طرابلس هي فاجعة كل اللبنانيين الذين يدفعهم اليأس للهرب

Lebanon 24
24-04-2022 | 07:12
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 صدر عن الرئيس الدكتور حسان دياب البيان التالي: 
"فاجعة طرابلس، هي فاجعة كل لبنان وكل اللبنانيين الذين يدفعهم اليأس للهرب من وطنهم إلى المجهول. 
رحم الله شهداء قارب الموت وكل شهداء لبنان".
المصدر: الوكالة الوطنية
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حسان دياب

طرابلس

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