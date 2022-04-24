في سبلين... حادث سير وعدد من الجرحى (صور)

أفاد مندوب "لبنان 24" عن وقوع حادث سير عند جسر "وادي الزين" في سبلين.

وفي التفاصيل، تعرضت احدى السيارات الى السقوط في حفرة موجودة في المنطقة، ما ادى الى اصطدامها بأكثر من سيارة والى وقوع عدد من الجرحى توزعوا على مستشفيات المنطقة.