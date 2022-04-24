في طرابلس... اعتصام امام منزل وزير الداخلية

أفاد مندوب "لبنان 24" عن توجه عدد من المواطنين الى الاعتصام امام منزل وزير الداخلية بسام المولوي في طرابلس احتجاجا على البيان الذي صدر عن الجيش فيما يخص حادثة غرق المركب في طرابلس.