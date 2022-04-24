لبنان

في طرابلس... اعتصام امام منزل وزير الداخلية

Lebanon 24
24-04-2022 | 07:46
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أفاد مندوب "لبنان 24" عن توجه عدد من المواطنين الى الاعتصام امام منزل وزير الداخلية بسام المولوي في طرابلس احتجاجا على البيان الذي صدر عن الجيش فيما يخص حادثة غرق المركب في طرابلس.
 
 
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المركب

طرابلس

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