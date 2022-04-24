لبنان

نقابة المحررين: غرق الزورق دليل إضافي على حجم المأساة

Lebanon 24
24-04-2022 | 08:15
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 أسف مجلس نقابة محرري الصحافة اللبنانية، ل"نبأ غرق الزورق الذي كان يحمل مهاجرين هاربين من مأساة الوطن ومعاناة أبنائه"، معتبرا ان "هذه الفاجعة الوطنية دليل إضافي على حجم المأساة في بلد يدفع أهله كل يوم ثمن الأزمة والتخلي والضياع".
 
وقال في بيان: "صحيح أن الحادثة ليست الأولى من نوعها، خاصة في مدينة طرابلس التي دفع ويدفع أهلها الغالي والرخيص في سبيل عيشها بكرامة، لكن تكرارها يعبر عن الآفاق المسدودة أمام أبناء هذه المدينة العزيزة، ما يجبرهم على المغامرة بكل ما يملكون ماديا ومعنويا، معلقين الآمال على حياة أفضل خارج الوطن، وقد تبين أن بعض هذه الآمال هي مجرد أوهام، لكنها تفتح أمامهم سبل عيش أفضل مما يقاسونه في مدينتهم الغالية".
 
وختم: "إن نقابة محرري الصحافة اللبنانية التي تحفظ لطرابلس دورها البارز في حياة الوطن، تعبر عن بالغ الأسف والألم لما أسفرت عنه هذه المأساة وتعزي بالضحايا الأبرياء الذين سقطوا، وتحث من جديد جميع المسؤولين في لبنان عامة، وفاعليات طرابلس والشمال خاصة، على بذل المزيد من الجهد من أجل توفير حياة كريمة لأبناء المدينة وفقرائها على وجه الخصوص، ما يحول دون تفشي اليأس في صفوفهم ودفعهم الى المغامرة بحياتهم وحياة أطفالهم ويحفظ لطرابلس كرامتها وعيشها الكريم".
المصدر: الوكالة الوطنية
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