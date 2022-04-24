درويش: للكشف السريع عن مافيات الموت

حياة الناس ليست رخيصة والجهات المختصة مطالبة بالكشف السريع عن #مافيات_الموت التي تتاجر بشبابنا وكان آخرها غرق القارب على شواطئ #طرابلس وتوقيف المتورطين ممن يستغلون معاناة الناس والأزمات المعيشية وإنزال أقصى العقوبات بهم.
السلام لأرواح من قضوا غرقاً والعزاء لذويهم.
— MP Ali Darwish (@alidarwish72) April 23, 2022
حياة الناس ليست رخيصة والجهات المختصة مطالبة بالكشف السريع عن #مافيات_الموت التي تتاجر بشبابنا وكان آخرها غرق القارب على شواطئ #طرابلس وتوقيف المتورطين ممن يستغلون معاناة الناس والأزمات المعيشية وإنزال أقصى العقوبات بهم.
السلام لأرواح من قضوا غرقاً والعزاء لذويهم.