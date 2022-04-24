لبنان

درويش: للكشف السريع عن مافيات الموت

Lebanon 24
24-04-2022 | 08:35
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غرد عضو كتلة "الوسط المستقل" النائب الدكتور علي درويش عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "حياة الناس ليست رخيصة والجهات المختصة مطالبة بالكشف السريع عن مافيات الموت التي تتاجر بشبابنا، وكان آخرها غرق القارب على شواطئ طرابلس وتوقيف المتورطين ممن يستغلون معاناة الناس والأزمات المعيشية وإنزال أقصى العقوبات بهم".
 
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