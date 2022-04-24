اشكال في القبة... والسبب تعليق صور للسياسيين

أفاد مندوب" لبنان 24" عن وقوع اشكال في منطقة القبة بين عدد من الشبان على خلفية تعليق صورة لاحد السياسيين.

وتخلل الاشكال اطلاق لنار، ما ادى الى اصابة أحد الشبان برجله.