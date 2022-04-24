لبنان

اشكال في القبة... والسبب تعليق صور للسياسيين

Lebanon 24
24-04-2022 | 08:42
A-
A+
Doc-P-945486-637864119704211591.jpg
Doc-P-945486-637864119704211591.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفاد مندوب" لبنان 24" عن وقوع اشكال في منطقة القبة بين عدد من الشبان على خلفية تعليق صورة لاحد السياسيين.
 
وتخلل الاشكال اطلاق لنار، ما ادى الى اصابة أحد الشبان برجله.
 
 
 
 
مواضيع ذات صلة
توترٌ كبير في محيط ثكنة القبة.. مواطنون حاولوا الدخول إليها (فيديو)
lebanon 24
24/04/2022 18:53:24 Lebanon 24 Lebanon 24
اعادة قطع طريق البقار في القبة بالاطارات المشتعلة
lebanon 24
24/04/2022 18:53:24 Lebanon 24 Lebanon 24
في القبة... رجل ستيني يتعرض للصدم
lebanon 24
24/04/2022 18:53:24 Lebanon 24 Lebanon 24
إنقلاب سيارة على طريق مشروع القبة في طرابلس ما أدى لاصابة السائق إصابة طفيفة
lebanon 24
24/04/2022 18:53:24 Lebanon 24 Lebanon 24

اشكال

القبة

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:44 | 2022-04-24
11:36 | 2022-04-24
11:25 | 2022-04-24
11:21 | 2022-04-24
11:15 | 2022-04-24
10:57 | 2022-04-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website