لبنان

مولوي: قلبي مع أهلي في طرابلس

Lebanon 24
24-04-2022 | 08:55
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غرّد وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي عبر تويتر:

قلبي مع أهلي في طرابلس، وأقف الى جانبهم. رحم الله الشهداء والعزاء لعائلاتهم.
سأتابع التحقيقات وصولاً لكشف الملابسات، نريدُ تحقيقاً شفافاً يرضي أهالي الضحايا، ونريدُ العدالة والمحاسبة. سنعمل من أجل إنصاف مدينتنا التي تعاني من حرمان مزمن والتي قدمت الكثير الكثير للوطن.
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