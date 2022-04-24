لبنان

اتحاد نقابات العمال شمالا: لنجدة طرابلس ووقف نزف أهلها

Lebanon 24
24-04-2022 | 09:07
A-
A+
Doc-P-945490-637864132786656432.png
Doc-P-945490-637864132786656432.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 طالب رئيس اتحاد نقابات العمال والمستخدمين في الشمال شادي السيد ب"تلازم مسار الإصلاحات والخطط المالية والاتفاقات مع البنك الدولي وغيره، مع خطوات تلتفت الى جميع الأطراف".
 
ولفت الى ان "طرابلس تحتاج من المجتمع العربي لجهود مقابلة لجهود تبذل هنا وهناك ولعمل سريع، فطرابلس الكبرى الممتدة من البترون الى عكار، مرورا بكل الاقضية، تعاني ما لا يطاق ولا يحتمل والدولة المنكوبة لا تحمل ما لا تحتمل، وبالتالي فلا خلاص بدون جسر عربي يمتد من كل العواصم فيقدم الخير للناس ويسعف ويشفي ويداوي، فلا يترك قطاعا الا ويشارك في نجدته لصالح الناس والفقر والوجع والجوع".

وختم: "انها وقفة مع التاريخ، وهي رسالة للعالمين العربي والإسلامي لنجدة طرابلس الكبرى ووقف نزف أهلها، حيث لا ماء ولا كهرباء ولا خدمات ولا أمن اجتماعيا، وحيث التفلت الاقتصادي والمالي والفوضى المستحكمة".
المصدر: الوكالة الوطنية
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:44 | 2022-04-24
11:36 | 2022-04-24
11:25 | 2022-04-24
11:21 | 2022-04-24
11:15 | 2022-04-24
10:57 | 2022-04-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website