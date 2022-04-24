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لبنان
فضل الله: المطلوب يقظة ضمير عند المسؤولين حتى لا تتكرر مأساة طرابلس
Lebanon 24
24-04-2022
|
09:18
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أشار العلامة السيد علي فضل الله، في بيان، الى أن "المأساة التي حصلت لأهلنا في طرابلس هي تعبير حقيقي عما وصل إليه هذا الوطن من انهيار، وعن مدى معاناة أهله التي جعلتهم يهيمون في بلاد الله الواسعة هم وأطفالهم وعائلاتهم، ويعرضون أنفسهم للغرق والموت، هربا من الجوع وللحصول على لقمة العيش".
أضاف: "إننا وأمام هذه الفاجعة، نعزي ذوي الضحايا وندعو كل من هم في مواقع المسؤولية إلى يقظة ضمير للقيام بمسؤولياتهم لإخراج هذا البلد من معاناته والعمل على معاقبة تجار الموت، حتى لا تتكرر هذه المأساة، التي لم تكن الأولى ولن تكون الأخيرة".
وختم داعيا اللبنانيين إلى أن "تجعلهم هذه الآلام أكثر وعيا ومسؤولية، ليعطوا أصواتهم لمن هم أمناء عليهم، وممن يعيشون همومهم ولا يرتاحون إلا إذا وفروا لأهلهم وناسهم كرامة العيش".
المصدر:
الوكالة الوطنية
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