كلاس: للقبض على قراصنة الموت ومحاكمتهم

اعتبر وزير الشباب والرياضة الدكتور جورج كلاس، في بيان، أن "الفاجعة التي حلت ببحر الشمال اليوم هي كارثة وطنية على مستوى مجتمعنا اللبناني، الذي يعاني ويخاطر ويجازف للبقاء على قيد الدنيا. المفقودون والمفقودات هم بمرتبة الضحايا وبرتبة الشهداء الساعين لمواجهة التحديات ومحاربة اليأس، والماشين الى قدرهم قسرا أو طوعا".أضاف: "كل التضامن مع اهل الضحايا، والرحمة للشهداء والعزاء لأهل طرابلس والشمال العزيز".وقال: "إن إعلان الحداد هو موقف وطني وواجب إنساني مقدر. وإذ نستنكر حالات إغراء الاشخاص وتهريبهم بقوارب الموت وبأساليب غير شرعية، فإننا ندين بقوة حالات إستغلال الضائقة الاقتصادية للإمعان بتهريب الاشخاص والتسبب بفواجع وكوارث ووقوع ضحايا أبرياء، ونطالب بإجراء التحقيقات الفورية واللازمة لمعرفة المسببين والمهربين والقبض على قراصنة الموت ومحاكمتهم".وشكر وزير الاشغال العامة الدكتور علي حميه والجيش والقوى الامنية والدفاع المدني والصليب الاحمر ومؤسسات الاغاثة وكل من أسهم بالانقاذ والمساعدة وبلسمة الجراح.وختم كلاس: "الرحمة للضحايا والصبر للأهالي والعزاء لأهالي طرابلس والشمال ولدولة الرئيس نجيب ميقاتي والمجد للبنان".