لبنان

كلاس: للقبض على قراصنة الموت ومحاكمتهم

Lebanon 24
24-04-2022 | 09:35
A-
A+
Doc-P-945493-637864148141540890.jpg
Doc-P-945493-637864148141540890.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 اعتبر وزير الشباب والرياضة الدكتور جورج كلاس، في بيان، أن "الفاجعة التي حلت ببحر الشمال اليوم هي كارثة وطنية على مستوى مجتمعنا اللبناني، الذي يعاني ويخاطر ويجازف للبقاء على قيد الدنيا. المفقودون والمفقودات هم بمرتبة الضحايا وبرتبة الشهداء الساعين لمواجهة التحديات ومحاربة اليأس، والماشين الى قدرهم قسرا أو طوعا".

أضاف: "كل التضامن مع اهل الضحايا، والرحمة للشهداء والعزاء لأهل طرابلس والشمال العزيز".

وقال: "إن إعلان الحداد هو موقف وطني وواجب إنساني مقدر. وإذ نستنكر حالات إغراء الاشخاص وتهريبهم بقوارب الموت وبأساليب غير شرعية، فإننا ندين بقوة حالات إستغلال الضائقة الاقتصادية للإمعان بتهريب الاشخاص والتسبب بفواجع وكوارث ووقوع ضحايا أبرياء، ونطالب بإجراء التحقيقات الفورية واللازمة لمعرفة المسببين والمهربين والقبض على قراصنة الموت ومحاكمتهم".

وشكر وزير الاشغال العامة الدكتور علي حميه والجيش والقوى الامنية والدفاع المدني والصليب الاحمر ومؤسسات الاغاثة وكل من أسهم بالانقاذ والمساعدة وبلسمة الجراح.

وختم كلاس: "الرحمة للضحايا والصبر للأهالي والعزاء لأهالي طرابلس والشمال ولدولة الرئيس نجيب ميقاتي والمجد للبنان".
المصدر: الوكالة الوطنية
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:44 | 2022-04-24
11:36 | 2022-04-24
11:25 | 2022-04-24
11:21 | 2022-04-24
11:15 | 2022-04-24
10:57 | 2022-04-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website