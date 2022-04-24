الرصاص الكثيف يصل الى المنازل في طرابلس

أفاد مندوب "لبنان 24" عن استمرار اطلاق النار بشكل كثيف في بعض أحياء مدينة طرابلس بالتزامن مع تشييع بعض ضحايا المركب الذي غرق في بحر طرابلس.

وبسبب عشوائية اطلاق النار، وصل الرصاص الى داخل بعض المنازل والاحياء.