لبنان

الرصاص الكثيف يصل الى المنازل في طرابلس

Lebanon 24
24-04-2022 | 09:39
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أفاد مندوب "لبنان 24" عن استمرار اطلاق النار بشكل كثيف في بعض أحياء مدينة طرابلس بالتزامن مع تشييع بعض ضحايا المركب الذي غرق في بحر طرابلس.
 
وبسبب عشوائية اطلاق النار، وصل الرصاص الى داخل بعض المنازل والاحياء.
 
 
 
 
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طرابلس

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