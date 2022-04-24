لبنان

وزارة الخارجية الأردنية تعزي بضحايا مركب طرابلس

Lebanon 24
24-04-2022 | 10:03
A-
A+
Doc-P-945497-637864168129595705.jpg
Doc-P-945497-637864168129595705.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، اليوم الأحد، عن خالص تعازيها لحكومة وشعب الجمهورية اللبنانية الشقيقة بضحايا غرق أحد الزوارق قبالة ساحل مدينة طرابلس اللبنانية، مساء يوم أمس السبت، مؤكدة وقوفها إلى جانب الأشقاء في الجمهورية اللبنانية في هذا الحادث الأليم، وتعازيها لذوي الضحايا، والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.
المصدر: وكالة بترا
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:44 | 2022-04-24
11:36 | 2022-04-24
11:25 | 2022-04-24
11:21 | 2022-04-24
11:15 | 2022-04-24
10:57 | 2022-04-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website