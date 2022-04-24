وزارة الخارجية الأردنية تعزي بضحايا مركب طرابلس

أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، اليوم الأحد، عن خالص تعازيها لحكومة وشعب الجمهورية اللبنانية الشقيقة بضحايا غرق أحد الزوارق قبالة ساحل مدينة طرابلس اللبنانية، مساء يوم أمس السبت، مؤكدة وقوفها إلى جانب الأشقاء في الجمهورية اللبنانية في هذا الحادث الأليم، وتعازيها لذوي الضحايا، والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.