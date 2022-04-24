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لبنان
وزير الشؤون وخير تفقدا مرفأ طرابلس للاطلاع على أحوال الناجين
Lebanon 24
24-04-2022
|
10:14
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تفقد وزير الشؤون الاجتماعية هيكتور الحجار برفقة الامين العام للهيئة العليا للاغاثة اللواء محمد خير مرفأ طرابلس، وتابع ميدانيا الاجراءات المتخذة لمساعدة الناجين.
وقال خلال الجولة: "قمنا اليوم بتفقد الناجين واطلعنا على احوالهم وحاجاتهم، ونسأل الرحمة للشهداء الذين فقدناهم بهذه الحادثة الاليمة، ونتمنى ان يتم العثور على احياء من المفقودين".
وتابع: "نشكر لقيادة الجيش والعناصر الميدانية والقوات البحرية والجوية جهودهم في عملية الانقاذ، كما اشكر لعناصر الصليب الاحمر واللواء الخير الذي تواجد هنا منذ حصول الواقعة ولا يزال متواجدا حتى الساعة، كما اوجه الشكر لوزير الاشغال العامة علي حميه الذي أتى ليلا واشرف ميدانيا على عمليات الانقاذ". مضيفا: "مهمتي اليوم وبتوجيهات من دولة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي للوقوف الى جانب اهالي الناجين وتقديم كل الامكانات لفرق الانقاذ، وكما اعطى ميقاتي توجيهاته ليتم معالجة الجرحى على عاتق وزارة الصحة. وتم التواصل مع المؤسسات الدولية والامم المتحدة ووزارة الشؤون والجمعيات المحلية وكاريتاس للتنسيق ووضع امكاناتنا بتصرف الهيئة العليا للاغاثة، والجميع ابدوا استعداداتهم لذلك".
وختم الحجار: "اعلم ان الوضع صعب، وهناك خسائر كبيرة، واعلم ان اللبنانيين يشعرون باليأس ولكننا نحن هنا اليوم لنشد على ايديهم ونحاول ان نمرر هذه المحنة باسرع وقت ممكن. وثمة خسارة كبيرة ونعلم ذلك، ولكن وقعت الخسارة والشعب يئس ويحاول الكثيرون منهم ان يهربوا من لبنان، واريد ان اؤكد اننا بدأنا بتحويل المساعدات المالية الى مستحقيها، وفي الاسبوم المنصرم حولنا ل8881 شخصا، وسيتم تحويل ل5000 شخص في الاسبوع المقبل، ولكن الازمة اكبر بكثير من قدرات الوزارة".
المصدر:
الوكالة الوطنية
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