التوتر مستمر في طرابلس... اطلاق للرصاص وقطع للطرقات (فيديو)

تعيش مدينة طرابلس حالة من التوتر المستمر، نتيجة الغضب في صفوف الاهالي الذين يعبّرون عن حزنهم وألمهم خلال تشييع ضحايا المركب عبر اطلاق النار الكثيف في أكثر من شارع في منطقة القبة.

كما يقوم بعض الاهالي بقطع عدد من الطرقات في أحياء الريفا والبقار بالاطارات المشتعلة:





‏قطع الطريق الدولية في المنية-عرمان تضامنا مع اهالي ضحايا مركب الموت.



‏قطع طريق التبانة شارع سوريا بجانب السنترال.

‏قطع أوتوستراد التبانة.‏قطع الطريق الدولية في المنية-عرمان تضامنا مع اهالي ضحايا مركب الموت.‏قطع طريق التبانة شارع سوريا بجانب السنترال.

وقطعت بعض الطرقات في مناطق لبنانية مختلفة تضامنا مع اهالي طرابلس:



قطع طريق الكولا.



قطع طريق قصقص.



قطع الطريق في بلدة الدوير الجنوبية.

وأفادت المعلومات عن بدء إقفال المحلات التجارية في منطقتي القبة والتبانة، فيما تنتشر الدعوات للتصعيد والنزول الى الشارع