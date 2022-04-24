بوشكيان: الابادة التركية ضد الشعب الأرمني قضية مقدسة حفرت الدم في قلبه ووجدانه

وضع وزير الصناعة جورج بوشكيان ثلاثة أكاليل من الزهر على النصب التذكاريّة للإبادة الأرمنية في كلّ من عنجر وزحلة وبكفيا، وسط مسيرات أحياها أبناء الطائفة الارمنية في المنطقة احياء لذكرى الرابع والعشرين من نيسانوقال بوشكيان: "مئة وسبع سنوات مرت على الإبادة الجماعية التي ارتكبها الأتراك بحق الشعب الأرمني المسالم والمثقف والمناضل والمؤمن. ومنذ الرابع والعشرين من العام 1915، والأتراك يتنكرون للمجزرة تارة، ويتجاهلونها تارة أخرى، ولا يبالون بها أحياناً أخرى، فيما هي قضية مقدّسة بالنسبة إلى الشعب الأرمني الذي لن ينساها كونها حفرت الألم والجراح والدم في قلبه وصميمه ووجدانه.وفي هذه المناسبة الأليمة والمحزنة، نناشد الاتحاد الاوروبي البقاء على موقفه الحازم والرافض لانضمام تركيا الى الاتحاد إلا بعد اعترافها بارتكابها الابادة الجماعية. وهذا الموقف الاوروبي المشرّف نضعه في عهدة المجتمع الدولي المطالب باتخاذ الموقف المناسب والجماعي ضد تركيا بهذا الخصوص".