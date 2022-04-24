لبنان

أبي المنى أسف لحادثة طرابلس: لملاحقة المتاجرين بأرواح الهاربين من جحيم الفساد والانهيار

Lebanon 24
24-04-2022 | 10:57
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 اسف شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ الدكتور سامي أبي المنى لحادثة "غرق المركب قبالة شاطئ طرابلس ووقوع عدد من الضحايا واصابة آخرين"، متقدما في تصريح تعقيبا على الحادثة من عائلات الضحايا ب "أحر التعازي"، ومعربا عن مشاركته اياهم "الألم والحزن".

ووجه "نداء الى المسؤولين للتدخل الصارم في التحقيق وملاحقة المتاجرين بأرواح الفقراء الهاربين من جحيم الفساد والانهيار الاقتصادي، والطامحين للسفر الى بلاد اكثر امانا من بلدهم، ومساعدة الناس بتأمين معيشتهم اللائقة او ايجاد الطرق النظامية الآمنة، لمغادرة المضطرين دون التعرض لمثل هذه الحوادث المؤسفة".
المصدر: الوكالة الوطنية
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