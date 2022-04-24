الهدوء يعود إلى طرابلس.. الجيش ينتشرُ بكثافة والأوضاعُ مضبوطة

أفادت معلومات "لبنان24" بأنّ الهدوء عاد إلى مدينة طرابلس، وذلك بعد سلسلةٍ من الأحداث والتوترات التي شهدتها، اليوم الأحد، على خلفية غرق زورق للمهاجرين قبالة شواطئ المدينة، مساء أمس السبت.



وحالياً، فإنّ الجيش كثف انتشاره في المدينة بعدما تمكن من ضبط الشارع، خصوصاً بعد تحركات تخللها قطع للطرقات وإطلاق للرصاص.



وذكرت معلومات "لبنان24" بأن الجيش أفرجَ عن موقوفٍ من آل دندنشي، في حين أنّه يواصل التحقيق مع مهرّب للأشخاص جرى توقيفه مؤخراً.



ووفقاً للمصادر، فإن هناك مهرّبين آخرين ما زالا متواريين عن الأنظار، والبحثُ جارٍ عنهما تمهيداً لتوقيفهما.