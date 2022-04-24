لبنان

باسيل: معركتنا لإسترداد الأموال المنهوبة ولبناء لبنان

Lebanon 24
24-04-2022 | 11:44
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قال رئيس تكتل "لبنان القوي" النائب جبران باسيل أنّ "معركة التيار الوطني الحر هي لاسترداد الأموال المنهوبة ولبناء لبنان عبر الإصلاح وخطة التعافي".

وفي كلمة له من تنورين، أضاف باسيل: "أعلم تماماً أنّ المعركة صعبة اليوم، وأدرِكُ تماماً كمية المال التي تُدفع لشراء الأصوات والضمائر وابتزاز الناس بالحاجة، وأعلم أن بعض الإعلام يغشّ الناس ولاسيما الجيل الذي لا يعرف اجرامهم وفسادهم ولم يعش الحرب التي لا يزالون في عقليتها لأن الميليشيا هي نفسها في الحرب والسلم".

وسأل: "أين كان الضرر لو قبلوا معنا بالميغاسنتر في بيروت؟"، وتابع: "الكثير منكم كان بإمكانه الاقتراع هناك في ضوء غلاء البنزين ولعبة الدولار التي يمارسونها".

وتابع: "أنتم أحرار ولا تقبلون المذلة وكرامتكم أغلى بكثير من كل أموالهم".
 
 
 
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