مدير مرفأ بيروت: إمكاناتنا بتصرف أجهزة الإنقاذ البحري والجيش

أسف المدير العام لمرفأ بيروت عمر عيتاني، في بيان اليوم، "لغرق قارب قبالة ساحل طرابلس، كان يحمل شباناً وفتيات وأطفالاً، بحثاً عن حياة أفضل وعيش كريم".



وأكد "التضامن مع أهالي الشهداء، ونضع كل إمكاناتنا في مرفأ بيروت بتصرف أجهزة الإنقاذ البحري والجيش والمتطوعين. رحم الله شهداءنا، وتعازينا لذويهم".