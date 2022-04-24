لبنان

كلامٌ من أبو فاعور باتجاه "القوات اللبنانية".. هذه رسالته

Lebanon 24
24-04-2022 | 12:15
A-
A+
Doc-P-945540-637864247679231407.jpg
Doc-P-945540-637864247679231407.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
اعتبر عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب وائل أبو فاعور أنّ "المعركة في البقاع الغربي وراشيا هي بين فكرتي 14 آذار الاستقلالية و 8 آذار وقوى الممانعة".
 
وفي كلمة له خلال لقائه في جب جنين، قال أبو فاعور: "معركتنا ليست مع القوات اللبنانية ولوائح المجتمع المدني، بل مع لائحة الممانعة، إذ لا يجب الانجرار الى معارك جانبية بل التركيز على المعركة الأساسية".
 
وأردف: "كنا نتمنى على القوات اللبنانية التي تفاهمنا انتخابياً معها في مناطق أخرى بناء على عناوين وطنية واضحة، دعم لائحة القرار الوطني المستقل التي تملك وحدها فرصة مواجهة مشروع اللائحة الأخرى، لكن رغم ذلك يجب عدم إضاعة البوصلة السياسية للمعركة".
 
 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:00 | 2022-04-24
16:56 | 2022-04-24
16:50 | 2022-04-24
15:59 | 2022-04-24
15:54 | 2022-04-24
15:43 | 2022-04-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website