كلامٌ من أبو فاعور باتجاه "القوات اللبنانية".. هذه رسالته

اعتبر عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب وائل أبو فاعور أنّ "المعركة في البقاع الغربي وراشيا هي بين فكرتي 14 آذار الاستقلالية و 8 آذار وقوى الممانعة".

وفي كلمة له خلال لقائه في جب جنين، قال أبو فاعور: "معركتنا ليست مع القوات اللبنانية ولوائح المجتمع المدني، بل مع لائحة الممانعة، إذ لا يجب الانجرار الى معارك جانبية بل التركيز على المعركة الأساسية".

وأردف: "كنا نتمنى على القوات اللبنانية التي تفاهمنا انتخابياً معها في مناطق أخرى بناء على عناوين وطنية واضحة، دعم لائحة القرار الوطني المستقل التي تملك وحدها فرصة مواجهة مشروع اللائحة الأخرى، لكن رغم ذلك يجب عدم إضاعة البوصلة السياسية للمعركة".