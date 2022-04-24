البطريرك يوحنا العاشر يتصل بالرئيس عون مُعايداً

اتصل بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس يوحنا العاشر، برئيس الجمهورية العماد ميشال عون مُعايداً بعيد الفصح المجيد.



وتمنى أن "ينير الرب قلوب جميع المعنيين بنور القيامة، لكي يعملوا بيد واحدة لخروج لبنان وقيامته من ظلمة الأزمات المحيطة به إلى نور السلام والإستقرار والحياة الكريمة التي تليق به وبجميع أبنائه بكل أطيافهم".