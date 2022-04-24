لبنان

نقيب الصيادلة استنكر حادثة غرق الزورق ووفاة صيدلانية

Lebanon 24
24-04-2022 | 13:35
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استنكر نقيب الصيادلة الدكتور جو سلوم، حادثة غرق الزورق في طرابلس، ووفاة صيدلانية.
 
وقال سلوم في بيان: "فيما تلملم طرابلس الجريحة أشلاء أبنائها، فتاة صيدلانية ضاقت بها سبل العيش، حالها حال أبناء هذا البلد، اختارت الهروب الى بلاد الله الواسعة لعله وعسى، فكانت براثن الموت في اللقاء، وكأنه ابى إلا ان يكون شريكا مع من سرق اللبنانيين وقتلهم وهجرهم".

أضاف: "عهدنا للزميلة الحبيبة، ولاهل طرابلس، وكل لبنان، ان نستمر في الدفاع عن حق اللبنانيين بالحياة الكريمة، والحصول على الدواء، وإنقاذ جنى العمر من ودائع. ونحن على الوعد يوم الثلاثاء للحؤول دون المزيد من الارتكابات بحق اللبنانيين".
 
 

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