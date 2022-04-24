لبنان

تظاهرة لعدد من الأشخاص أمام دارة ميقاتي في بيروت

Lebanon 24
24-04-2022 | 14:50
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سُجل منذ بعض الوقت قيام عدد من الأشخاص بالتظاهر أمام دارة الرئيس نجيب ميقاتي في بيروت.
 
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لبنان

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