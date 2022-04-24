تحركات احتجاجية في الشمال.. إليكم قائمة بالطرقات المقطوعة

نفذ حشدٌ من المواطنين تحركات احتجاجية على مختلف الطرقات في الشمال، وذلك على خلفية حادثة غرق مركب للمهاجرين قبالة شواطئ طرابلس، مساء السبت.

وفي ما يلي الطرقات المقطوعة:

- طريق ساحة النور

- طريق البداوي عند نقطة الآكومي

- طريق المحمرة