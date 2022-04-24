لبنان

تحركات احتجاجية في الشمال.. إليكم قائمة بالطرقات المقطوعة

Lebanon 24
24-04-2022 | 15:25
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نفذ حشدٌ من المواطنين تحركات احتجاجية على مختلف الطرقات في الشمال، وذلك على خلفية حادثة غرق مركب للمهاجرين قبالة شواطئ طرابلس، مساء السبت.
وفي ما يلي الطرقات المقطوعة:
- طريق ساحة النور 
- طريق البداوي عند نقطة الآكومي
- طريق المحمرة
 
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