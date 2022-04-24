لبنان

نصرالله يعلق على حادثة طرابلس.. هذا ما دعا اليه

Lebanon 24
24-04-2022 | 15:34
A-
A+
Doc-P-945587-637864366833217890.jpg
Doc-P-945587-637864366833217890.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قدّم الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله "أحرّ التعازي لأهلنا في الشمال" بعد كارثة غرق "زورق الموت".

ودعا نصرالله في كلمة متلفزة في ليلة القدر، إلى "التحقيق السريع في القضية"، مؤكداً أنّ "عناصر التحقيق معروفة والمسارعة للتحقيق هو أقل الواجب والمحاسبة تُهدّئ الخواطر".

الى ذلك، دعا "الحكومة للوقوف إلى جانب العائلات، قائلا: "نحن جاهزون ولن نتوانى على الإطلاق ويجب التوقّف عند هذه الحادثة يجب التوقف على المستوى الوطني".

كما شدد على أنّه "لا يجب أن نسمح لأحد بأن يأخذ البلد إلى الفتنة".
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:00 | 2022-04-24
16:56 | 2022-04-24
16:50 | 2022-04-24
15:59 | 2022-04-24
15:54 | 2022-04-24
15:43 | 2022-04-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website