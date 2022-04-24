نصرالله يعلق على حادثة طرابلس.. هذا ما دعا اليه

قدّم الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله "أحرّ التعازي لأهلنا في الشمال" بعد كارثة غرق "زورق الموت".ودعا نصرالله في كلمة متلفزة في ليلة القدر، إلى "التحقيق السريع في القضية"، مؤكداً أنّ "عناصر التحقيق معروفة والمسارعة للتحقيق هو أقل الواجب والمحاسبة تُهدّئ الخواطر".الى ذلك، دعا "الحكومة للوقوف إلى جانب العائلات، قائلا: "نحن جاهزون ولن نتوانى على الإطلاق ويجب التوقّف عند هذه الحادثة يجب التوقف على المستوى الوطني".كما شدد على أنّه "لا يجب أن نسمح لأحد بأن يأخذ البلد إلى الفتنة".