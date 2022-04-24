آخر المستجدات في طرابلس.. كيف يبدو الوضع؟

أفادت مندوبة "لبنان24" في الشمال بأن الجيش ينظم دوريات مؤللة في شوارع طرابلس، وسط تجمع لعدد من المحتجين وتحديداً في ساحة النور.

ووفقاً للمعلومات، فإن المتظاهرين هناك عمدوا إلى قطع بعض المسارب بحاويات النفايات، ثم أقدموا على إزالة صور المرشحين الملصقة على اللوحات الاعلانية وجدران الأبنية المطلة على الساحة.

وكانت المدينة شهدت توترات خلال ساعات النهار، وذلك احتجاجاً على حادثة غرق مركب للمهاجرين قبالة سواحل طرابلس، أمس السبت.

وعمل الجيش على إعادة الهدوء إلى طرابلس بعدما شهدت قطعاً للطرقات وإطلاق للنار.