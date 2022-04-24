لبنان

وقفة تضامنية مع ضحايا "مركب الموت" في ساحة ايليا في صيدا

Lebanon 24
24-04-2022 | 16:50
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عمد مواطنون غاضبون الى قطع الطريق جزئيا عند ساحة ايليا في صيدا بعدما نفذوا وقفة وسط الطريق تضامنا مع طرابلس وضحايا حادثة مركب الموت التي قضى فيها مواطنون بينهم أطفال، وذلك وسط انتشار لعناصر الجيش في المكان.

واطلق المحتجون هتافات تضامنا مع طرابلس واهلها، واعتبروا أن جريمة مركب الموت تتحمل مسؤوليتها اليوم الطبقة السياسية الفاسدة التي تمعن بتجويع الشعب اللبناني يوما بعد يوم.
 
ورأى المعتصمون أن المواطنين الذين هربوا مع اطفالهم بعدما ضاقت بهم سبل العيش نتيجة الوضع الاقتصادي الذي يحاصر المواطن اللبناني، "فضلوا الهرب على البقاء في الذل على حد وصفهم ".
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