إفرام لـ"الأنباء" الكويتية: المبادرة الكويتية خارطة طريق لإصلاح الوضع في لبنان

رفض رئيس المجلس التنفيذي لـ"مشروع وطن الإنسان" النائب المستقيل نعمة افرام تدخل حزب الله بالدول العربية، معتبرا انه "أمر لا يجوز وفق كل المقاييس، والمطلوب تصحيحه"، مشيرا إلى أن "أفضل من عبّر عن خارطة الطريق لإصلاح هذا الوضع ومجمل العلاقة اللبنانية - العربية، هي ورقة المبادرة الكويتية، بهدف إعادة بناء الثقة بين لبنان والعالم العربي".ولفت افرام في تصريح لـ"الأنباء" الكويتية الى أن "المبادرة تتضمن دعوة الحكومة اللبنانية للقيام بإجراء إصلاحات شاملة، لاسيما الالتزام باتفاق الطائف، واحترام سيادة الدول العربية والخليجية ووقف التدخل السياسي والإعلامي والعسكري في أي من هذه الدول، إضافة الى احترام قرارات جامعة الدول العربية والالتزام بالشرعية العربية، واتخاذ إجراءات جدية وموثوقة لضبط المعابر الحدودية اللبنانية، ومنع تهريب المخدرات، والحفاظ على استقرار لبنان واحترام سيادته ووحدته بما يتوافق مع القرارات الدولية 1559 و1701 و1680، مع ما يعنيه ذلك من ضرورة حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية".ورداً على سؤال، رحّب افرام بعودة السفراء العرب الى لبنان، مؤكداً أنها "عودة حميدة ومطلوبة وطبيعية، وهي عودة للعالم العربي إلى وطن صديق مؤسس لجامعة الدول العربية"، مشيرا الى أن "نتائجها ستظهر على مستويين: المستوى الأول يتعلق بالتنسيق الفرنسي - الخليجي بشأن الملف اللبناني، والذي يهدف في جزء منه إلى تمكين شعب لبنان من الصمود اقتصاديا واجتماعيا بالمباشر، وإلى إعادة فتح باب التصدير إلى الخليج. والمستوى الثاني يتعلق بالانتخابات النيابية وهي مفصلية في إطار إعادة إنتاج السلطة ومعادلة الحكم في لبنان، هذا الاستحقاق كان يعاني من فجوة التضعضع لدى الطائفة السنية الكريمة، فأتت العودة لتقف في وجه حالة الإحباط التي كانت ستترجم مقاطعة واسعة للانتخابات".