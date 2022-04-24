لبنان

إصابتان جرّاء حادث سير على طريق عام مجدليا

Lebanon 24
24-04-2022 | 17:51
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سقطت إصابتان جراء حادث سير على طريق عام مجدليا. وقد حضرت فرق الإسعاف التابعة لجهاز الطوارىء والإغاثة إلى المكان.
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مجدليا

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