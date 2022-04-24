توترات امنية مفاجئة تعزز المخاوف من ضرب الانتخابات النيابية والعين على الجنوب



وما زاد هذه المخاوف هو اعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي امس عن اطلاق صاروخ من جنوب لبنان وسقوطه في منطقة مفتوحة، واشارة المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي في بيان الى اطلاق النار على أهداف في لبنان بعد سقوط القذيفة. عززت التوترات المفاجئة في طرابلس عقب غرق زورق قبالة طرابلس ومقتل عدد من ركابه المخاوف من ان تكون الايام الفاصلة عن موعد الانتخابات النيابية حافلة بالتطورات الامنية، لضرب الانتخابات النيابية او لاعادة لبنان مجددا ساحة لتصفيات السياسية، في طرف اقتصادي ومااي هو الاصعب في تاريخ لبنان.وما زاد هذه المخاوف، واشارة المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي في بيان الى اطلاق النار على أهداف في لبنان بعد سقوط القذيفة.

وكتبت " النهار" تحت عنوان"طرابلس ولبنان على فوّهة تداعيات "زورق الموت":

وضعت فاجعة غرق الزورق غير الشرعي قبالة طرابلس من خلال استفحال ظاهرة التجارة بالفقراء واستغلالهم على أيدي عصابات تهريب الفقراء عاصمة الشمال وعبرها لبنان بأسره أمام هزّة خطيرة برزت تداعياتها الأمنية والاجتماعية والسياسية بسرعة منذرة بآثار على مجمل الواقع الداخلي. ذلك أنّ أخطر ما تكشف عنه هذا الحادث مع أنّه ليس الأول من نوعه أنّه أدّى إلى وضع فئات من أبناء طرابلس في مواجهة خطيرة فورية مع الجيش عبر الشائعات التي بُثِّت عن تسبب مطاردته للزورق بارتطام أدّى إلى غرق الزورق، في حين أنّ الوقائع التي سارع الجيش الى كشفها أثبتت أنّ قبطان الزروق تسبّب بالمأساة لدى محاولاته الهروب بحمولة بشرية تفوق قدرة الزروق على الاستيعاب بعشرة أضعاف، وتسبّب بنفسه بارتطام زورقه بالخافرة العسكرية التي طلبت منه العودة لتجنب كارثة الغرق.

هذا التطوّر الخطير في عمليات تهريب سفن وزوارق الموت وضع لبنان أمام واقع شديد التوتّر، خصوصاً بعدما لاحت معالم توظيف سياسي وانتخابي يُخشى أن يتمادى في التحريض على اضطرابات لا تحتمل طرابلس ولا أي منطقة الشمال ولا أي منطقة لبنانية تداعياتها الخطيرة وسط الظروف الراهنة المأسوية اجتماعياً من جهة، واقتراب العد العكسي للانتخابات النيابية من مرحلته الحاسمة من جهة أخرى إلى درجة أنّ أوساطاً مراقبة لم تُخفِ قلقها الفوري من تداعيات لهذا الحادث على الانتخابات ، ما لم يجرِ احتواء المناخ الشديد التوتر الذي ساد طرابلس أمس بسرعة سياسيّاً وأمنيّاً واجتماعيّاً على قاعدة الوعي العام لخطورة الانزلاق الى مواجهة بين فئات غاضبة من المواطنين والجيش يستخدمها أصحاب المآرب في ضرب الاستقرار والسعي الى نسف الانتخابات.