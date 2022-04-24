لبنان في حداد رسمي على ضحايا "زورق الموت" وميقاتي"للاسراع في التحقيقات"

اعلن رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي الحداد الرسمي اليوم على ضحايا " زورق الموت" في طرابلس وتنكيس الاعلام المرفوعة على الادارات والمؤسسات الرسمية والبلديات كافة.

وقال الرئيس ميقاتي إن "الإسراع في التحقيقات لكشف ملابسات الحادث مسألة ضرورية لمعرفة حقيقة اسباب الحادث المؤلم.

وتمنى ميقاتي على المواطنين الشرفاء ألا يقعوا ضحية عصابات تستغل الاوضاع الاجتماعية لابتزازهم بمغريات غير صحيحة وغير قانونية.

وقد ابدى الرئيس ميقاتي حزنه الشديد للحادثة المؤلمة، مقدما العزاء لذوي الضحايا الذين قضوا في الحادث، متمنيا للمصابين الشفاء والعودة السالمة للذين لا يزالون في عداد المفقودين.

كذلك طلب رئيس الجمهورية ميشال عون من الأجهزة القضائية والعسكرية فتح تحقيق في الملابسات التي رافقت غرق الزورق.

وقال وزير الداخلية بسام مولوي نريدُ تحقيقاً شفافاً يرضي أهالي الضحايا، ونريدُ العدالة والمحاسبة. سنعمل من أجل إنصاف مدينتنا التي تعاني من حرمان مزمن والتي قدمت الكثير الكثير للوطن.

وقال وزير الدفاع الوطني موريس سليم" إن التحقيق الشفاف الذي تقوم به قيادة الجيش والاجهزة العسكرية والقضائية المختصة، كفيل بجلاء الحقيقة التي نحرص على تبيانها كاملة لوضع الامور في نصابها الحقيقي وتحديد المسؤوليات وقطع الطريق امام اي استغلال لدماء الضحايا ومصير المفقودين وعذابات ذويهم".