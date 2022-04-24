لبنان

لبنان في حداد رسمي على ضحايا "زورق الموت" وميقاتي"للاسراع في التحقيقات"

Lebanon 24
24-04-2022 | 23:12
A-
A+
Doc-P-945634-637864640395629031.jpg
Doc-P-945634-637864640395629031.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
اعلن رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي الحداد الرسمي اليوم على ضحايا " زورق الموت" في طرابلس وتنكيس الاعلام المرفوعة على الادارات والمؤسسات الرسمية والبلديات كافة.
وقال الرئيس ميقاتي إن "الإسراع في التحقيقات لكشف ملابسات الحادث مسألة ضرورية لمعرفة حقيقة اسباب الحادث المؤلم.
وتمنى ميقاتي على المواطنين الشرفاء ألا يقعوا ضحية عصابات تستغل الاوضاع الاجتماعية لابتزازهم بمغريات غير صحيحة وغير قانونية.
وقد ابدى الرئيس ميقاتي حزنه الشديد للحادثة المؤلمة، مقدما العزاء لذوي الضحايا الذين قضوا في الحادث، متمنيا للمصابين الشفاء والعودة السالمة للذين لا يزالون في عداد المفقودين.
كذلك طلب رئيس الجمهورية ميشال عون من الأجهزة القضائية والعسكرية فتح تحقيق في الملابسات التي رافقت غرق الزورق.
وقال وزير الداخلية بسام مولوي نريدُ تحقيقاً شفافاً يرضي أهالي الضحايا، ونريدُ العدالة والمحاسبة. سنعمل من أجل إنصاف مدينتنا التي تعاني من حرمان مزمن والتي قدمت الكثير الكثير للوطن.
وقال وزير الدفاع الوطني موريس سليم" إن التحقيق الشفاف الذي تقوم به قيادة الجيش والاجهزة العسكرية والقضائية المختصة، كفيل بجلاء الحقيقة التي نحرص على تبيانها كاملة لوضع الامور في نصابها الحقيقي وتحديد المسؤوليات وقطع الطريق امام اي استغلال لدماء الضحايا ومصير المفقودين وعذابات ذويهم".
 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
13:07 | 2022-04-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:11 | 2022-04-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:14 | 2022-04-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2022-04-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:57 | 2022-04-24 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:00 | 2022-04-25
04:00 | 2022-04-25
05:51 | 2022-04-25
05:48 | 2022-04-25
05:46 | 2022-04-25
05:44 | 2022-04-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website