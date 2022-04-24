شجب عارم للاعتداء بالضرب على وزير الطاقة

شكل الاعتداء بالضرب على وزير الطاقة والمياه وليد فياض أثناء تواجده ليل امس في أحد الأماكن العامة، محور شجب واستنكار عارم، فيما افادت المعلومات الاولية عن توقيف المعتدي ويدعى ايلي هيكل من قبل القوى الامنية .وكان ناشطون اوقفوا الوزير فياض أثناء تواجده في أحد الأماكن العامة، وتعرّضوا له بالضرب، ما تسبّب بكدمات في وجهه، وطالبوه بتبرير انقطاع الكهرباء التامّ .