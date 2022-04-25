لبنان

لا الإثنين ولا الخميس.. أرقام اللوتو لم تعد تبتسم للبنانيين!

Lebanon 24
25-04-2022 | 03:15
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بعد ارتفاع الأسعار الذي طال شبكات اللوتو اللبناني، انخفضت نسبة المشاركة في "لعبة" الحظ التي رافقت اللبنانيين منذ أجيال بشكل كبير.

ويؤكد صاحب أحد مراكز البيع تراجع نسبة شراء أوراق اللوتو، مشيراً إلى "ان الناس تفضل حاليا شراء المواد الغذائية واحتياجاتها الضرورية على صرف أموالها في هذه اللعبة، فالأولويات تبدلت والناس لم تعد تنتظر، لا الإثنين ولا الخميس، لتجرب حظها. "

مع العلم ان أسعار اللوتو الجديدة أصبحت على شكل التالي:

شبكة لوتو عادية 6 أرقام 8 آلاف ليرة بدلاً من 3 آلاف.

شبكة لوتو خاصة 7 أرقام 56 ألف ليرة بدلًا من 21 ألفًا.

شبكة لوتو خاصّة 8 أرقام 224 ألفًا بدلًا من 84 ألفًا.

شبكة لوتو خاصّة 9 أرقام 674 ألفًا بدلًا من 252 ألفًا.

شبكة لوتو خاصّة 10 أرقام 1680000 ليرة بدلًا من 630 ألفًا.

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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