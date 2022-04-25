لبنان

مع ارتفاع الدولار.. كيف ستتأثر أسعار السلع والمواد الغذائية؟

Lebanon 24
25-04-2022 | 03:30
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مع معاودة الدولار ارتفاعه في السوق الموازية، يخشى المواطنون من ارتفاع جديد بالأسعار والسلع في السوبرماركت، لاسيما وان نقابة أصحاب السوبرماركت ألمحت بطريقة غير مباشرة إلى هذا الأمر، مشيرة إلى ان "الأسعار لا تزال "حتى الآن"على حالها".

 

ويعتبر أحد مستوردي المواد الغذائية أنّه "مع ارتفاع سعر صرف الدولار من الطبيعي ان تتأثر الأسعار في الأسواق الاستهلاكية بهذه الحركة"، ولفت إلى أنّ "الشركات مقفلة بسبب عطلة عيد الفصح حتى يوم غد وهي بالتالي لم تسلّم بضاعتها على سعر صرف الدولار الجديد".

 

وقال "إن المبيع اليوم هو على سعر يتراوح ما بين 22 و24 ألف ليرة، ولن تصدر أسعار جديدة قبل الثلاثاء، وحتى ذلك الحين سيراقب أصحاب السوبرماركت حركة سعر الصرف. "

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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