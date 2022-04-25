حريق داخل مستشفى في طرابلس وإخلاء الطبقة التاسعة من المرضى

أخمد عناصر من الدفاع المدني بمؤازرة من فوج الاطفاء حريقاً شبّ داخل غرفة تحوي لوحة فواصم وأسلاك للامداد بالطاقة الكهربائية تقع في الطبقة التاسعة من مستشفى في طرابلس.

توازياً عملوا على اخلاء الطبقة عينها من المرضى نتيجة إنتشار الدخان الكثيف الناتج عن الحريق.

وقد اقتصرت الاضرار على الماديات.