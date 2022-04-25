بعد التوتر أمس... كيف تبدو الأجواء في طرابلس اليوم؟

تشهد مدينة طرابلس هذا الصباح حالة من الهدوء الحذر بعد التوتر الذي حصل أمس عقب غرق الزورق، وفق مندوب "لبنان 24".



وقد كان الجيش قد استقدم تعزيزات ميدانيّة وعزّز انتشاره في المدينة حيث من المتوقع حصول تشييع جماعي ضخم بعد صلاة الظهر في طرابلس.