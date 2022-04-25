لبنان

قاتل محمد مراد يسلم نفسه... هذه التفاصيل

Lebanon 24
25-04-2022 | 02:12
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بعد اطلاقه النار على المدعو محمد مراد يوم امس في منطقة القبة، وبعد جهود عائلة الشعراني لدرء الفتنة وحقن الدماء، قام المدعو عمر المصري الشعراني بتسليم نفسه لمفرزة استقصاء الشمال بطرابلس، وذلك وفق مندوب "لبنان 24".
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القبة

محمد مراد

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