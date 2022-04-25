لبنان

"ضحية جديدة".. العثور على جثة إمرأة من ركاب زورق المهاجرين

Lebanon 24
25-04-2022 | 02:43
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 عثر عند شاطىء طرابلس قرب رأس الصخر على جثة إمراة من آل نمر من ركاب زورق المهاجرين الذي غرق قبالة جزيرة الفنار - رامكين. 
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