23
o
بيروت
34
o
طرابلس
26
o
صور
24
o
جبيل
23
o
صيدا
24
o
جونية
30
o
النبطية
30
o
زحلة
30
o
بعلبك
23
o
بشري
24
o
بيت الدين
24
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
"ضحية جديدة".. العثور على جثة إمرأة من ركاب زورق المهاجرين
Lebanon 24
25-04-2022
|
02:43
A-
A+
photos
0
A+
A-
عثر عند شاطىء طرابلس قرب رأس الصخر على جثة إمراة من آل نمر من ركاب زورق المهاجرين الذي غرق قبالة جزيرة الفنار - رامكين.
مواضيع ذات صلة
في طرابلس... عثر عليه جثة هامدة
Lebanon 24
في طرابلس... عثر عليه جثة هامدة
25/04/2022 13:01:32
25/04/2022 13:01:32
Lebanon 24
Lebanon 24
حريق داخل شقة في الدورة... وسحب جثتين
Lebanon 24
حريق داخل شقة في الدورة... وسحب جثتين
25/04/2022 13:01:32
25/04/2022 13:01:32
Lebanon 24
Lebanon 24
الأعلام منكسة في بعبدا.. صورة تُظهر أجواء الحِداد على ضحايا "زورق طرابلس"
Lebanon 24
الأعلام منكسة في بعبدا.. صورة تُظهر أجواء الحِداد على ضحايا "زورق طرابلس"
25/04/2022 13:01:32
25/04/2022 13:01:32
Lebanon 24
Lebanon 24
المفتي دريان: ندعو أبناء طرابلس والشمال وعكار الى الهدوء والتروي وكارثة غرق الزورق لن تمرّ من دون محاسبة
Lebanon 24
المفتي دريان: ندعو أبناء طرابلس والشمال وعكار الى الهدوء والتروي وكارثة غرق الزورق لن تمرّ من دون محاسبة
25/04/2022 13:01:32
25/04/2022 13:01:32
Lebanon 24
Lebanon 24
طرابلس
جثة
تابع
الأكثر قراءة
اشتباكات مسلحة تهزّ بيروت.. فيديو يكشف ما حصل
Lebanon 24
اشتباكات مسلحة تهزّ بيروت.. فيديو يكشف ما حصل
13:07 | 2022-04-24
24/04/2022 01:07:34
Lebanon 24
Lebanon 24
رواية تبرز بقوّة.. هذا ما كشفه أحد الناجين من "زورق الموت" في طرابلس
Lebanon 24
رواية تبرز بقوّة.. هذا ما كشفه أحد الناجين من "زورق الموت" في طرابلس
14:11 | 2022-04-24
24/04/2022 02:11:09
Lebanon 24
Lebanon 24
شجب عارم للاعتداء بالضرب على وزير الطاقة
Lebanon 24
شجب عارم للاعتداء بالضرب على وزير الطاقة
23:14 | 2022-04-24
24/04/2022 11:14:22
Lebanon 24
Lebanon 24
طوني خليفة يفضح للمرة الأولى علاقته بإعلامية شهيرة ويبكي تأثراً لدى سؤاله عن خسارة ثروته! (فيديو)
Lebanon 24
طوني خليفة يفضح للمرة الأولى علاقته بإعلامية شهيرة ويبكي تأثراً لدى سؤاله عن خسارة ثروته! (فيديو)
02:00 | 2022-04-25
25/04/2022 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مأساة بحجم وطن... الحزن يلفّ كل لبنان على ضحايا "زورق الموت" في طرابلس
Lebanon 24
مأساة بحجم وطن... الحزن يلفّ كل لبنان على ضحايا "زورق الموت" في طرابلس
07:57 | 2022-04-24
24/04/2022 07:57:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Your browser does not support the video tag.
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
05:00 | 2022-04-25
السيادة... "Trend" الانتخابات النيابية
04:00 | 2022-04-25
هل تجد الفوضى مَنْ يستثمرها؟
06:00 | 2022-04-25
غضب وتوتر وحداد.. "مراكب الموت" نموذج عن "القهر والوجع"!
05:51 | 2022-04-25
عون يهنئ ماكرون: العلاقة بين لبنان وفرنسا متجذرة
05:48 | 2022-04-25
حريق داخل شقة في الدورة... وسحب جثتين
05:46 | 2022-04-25
وئام وهاب بتصريح عالي النبرة بعد حادثة الاعتداء على وزير الطاقة
فيديو
طوني خليفة يفضح للمرة الأولى علاقته بإعلامية شهيرة ويبكي تأثراً لدى سؤاله عن خسارة ثروته! (فيديو)
Lebanon 24
طوني خليفة يفضح للمرة الأولى علاقته بإعلامية شهيرة ويبكي تأثراً لدى سؤاله عن خسارة ثروته! (فيديو)
02:00 | 2022-04-25
25/04/2022 13:01:32
Lebanon 24
Lebanon 24
ماكرون يقبل يد مغنية مصرية أحيت حفل فوزه بالانتخابات.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
ماكرون يقبل يد مغنية مصرية أحيت حفل فوزه بالانتخابات.. شاهدوا الفيديو
01:00 | 2022-04-25
25/04/2022 13:01:32
Lebanon 24
Lebanon 24
Vivo تستعد لمنافسة سامسونغ بهاتف جديد.. هذه ميزاته (فيديو)
Lebanon 24
Vivo تستعد لمنافسة سامسونغ بهاتف جديد.. هذه ميزاته (فيديو)
08:00 | 2022-04-24
25/04/2022 13:01:32
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact