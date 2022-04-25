"بعد عملية رصد دقيقة".. مروج عملة مزيفة في قبضة "الامن"

صــدر عــــن المديريـة العـامـة لقــوى الامــن الـداخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامـة البــــــلاغ التالــــــي:في إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي لمكافحة الجريمة بجميع انواعها، توافرت معلومات للشعبة حول قيام مجهول بترويج العملة المزيّفة في بلدة وادي الجاموس /عكار ومحيطها.على أثر ذلك، باشرت القطعات المختصّة في الشعبة إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لكشف هوية المروج، وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثفة، توصّلت الى تحديد هويته ويدعى:خ. ح. (مواليد عام 2001، سوري)أعطيت الأوامر للعمل على تحديد مكان تواجده ومراقبته تمهيدا لتوقيفه.بتاريخ 11-4-2022، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكنت إحدى دوريات الشعبة من تحديد مكان وجوده داخل غرفة في محلة وادي الجاموس، فعملت على مداهمتها وتوقيفه في داخلها.بتفتيشه والغرفة، تم ضبط مبلغ /8،450،000/ ألف ليرة لبنانية مزيّفة، وبطاقة هوية سورية مزورة، و/3/ سكاكين و/3/ هواتف خلوية.بالتحقيق معه، اعترف بما نسب اليه لجهة قيامه بترويج العملة المزيفة في بلدة وادي الجاموس ومحيطها.أجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع مع المضبوطات المرجع المختص بناء على إشارة القضاء.