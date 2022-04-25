لبنان

"بعد عملية رصد دقيقة".. مروج عملة مزيفة في قبضة "الامن"

Lebanon 24
25-04-2022 | 03:20
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صــدر عــــن المديريـة العـامـة لقــوى الامــن الـداخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامـة البــــــلاغ التالــــــي:

في إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي لمكافحة الجريمة بجميع انواعها، توافرت معلومات للشعبة حول قيام مجهول بترويج العملة المزيّفة في بلدة وادي الجاموس /عكار ومحيطها.

 على أثر ذلك، باشرت القطعات المختصّة في الشعبة إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لكشف هوية المروج، وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثفة، توصّلت الى تحديد هويته ويدعى:

 خ. ح. (مواليد عام 2001، سوري)
 أعطيت الأوامر للعمل على تحديد مكان تواجده ومراقبته تمهيدا لتوقيفه.

بتاريخ 11-4-2022، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكنت إحدى دوريات الشعبة من تحديد مكان وجوده داخل غرفة في محلة وادي الجاموس، فعملت على مداهمتها وتوقيفه في داخلها.

 بتفتيشه والغرفة، تم ضبط مبلغ /8،450،000/ ألف ليرة لبنانية مزيّفة، وبطاقة هوية سورية مزورة، و/3/ سكاكين و/3/ هواتف خلوية.

 بالتحقيق معه، اعترف بما نسب اليه لجهة قيامه بترويج العملة المزيفة في بلدة وادي الجاموس ومحيطها.

 أجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع مع المضبوطات المرجع المختص بناء على إشارة القضاء.
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