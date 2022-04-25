دعوة عاجلة من "اليونيفيل" الى لبنان واسرائيل.. ماذا جاء فيها؟

دعا أرولدو لاثارو، رئيس بعثة قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)، اليوم الاثنين، إسرائيل ولبنان، إلى الهدوء وضبط النفس، بعد قصف متبادل بين الجانبين في وقت سابق ليلًا.وقالت البعثة في بيان نشرته عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، إن "صاروخا أُطلق من لبنان تجاه إسرائيل في وقت مبكر من صباح اليوم، ورد الجيش الإسرائيلي بإطلاق عشرات القذائف".وأضاف البيان: "يدعو رئيس بعثة اليونيفيل، أرولادو لاثارو، إلى الهدوء وضبط النفس في ظل هذا الوضع المتقلب القائم".