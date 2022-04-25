بعد إطلاق النار وحملات التشهير... هذا ما حصل بصور ليلاً

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن حصول توقيفات بالجملة ليلاً في منطقة صور من الأجهزة الأمنية، لناحية الأحداث المؤسفة التي حصلت مؤخراً، من إطلاق للنار وإحتراق سيارات وحملات التشهير والإفتراءات على مواقع التواصل الإجتماعي، ويجري التحقيق معهم بإشراف القضاء المختص.