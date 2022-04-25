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لبنان
السفارة الروسية في بيروت تعلّق على حادثة "زورق الموت".. ماذا قالت؟
Lebanon 24
25-04-2022
|
05:39
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أعربت السفارة الروسية في بيروت عن "الحزن العميق إزاء حادثة غرق زورق للمهاجرين قبالة شواطئ طرابلس، والتي أسفرت عن وفاة 7 أشخاص من بينهم طفلة".
وفي بيان لها، اليوم الإثنين، تقدّمت السفارة بـ"التعازي القلبية"، مؤكدة تضامنها مع
عائلات الضحايا.
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