السفارة الروسية في بيروت تعلّق على حادثة "زورق الموت".. ماذا قالت؟

أعربت السفارة الروسية في بيروت عن "الحزن العميق إزاء حادثة غرق زورق للمهاجرين قبالة شواطئ طرابلس، والتي أسفرت عن وفاة 7 أشخاص من بينهم طفلة".

وفي بيان لها، اليوم الإثنين، تقدّمت السفارة بـ"التعازي القلبية"، مؤكدة تضامنها مع عائلات الضحايا.