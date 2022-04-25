وئام وهاب بتصريح عالي النبرة بعد حادثة الاعتداء على وزير الطاقة

غرّد رئيس حزب التّوحيد العربي وئام وهّاب عبر حسابه على "تويتر" مندداً بالاعتداء على وزير الطاقة وليد فياض وقال: "لا أعرف وليد فياض ولا يعني لي شيئاً لكن نظرة الخوف في عينيه إستفزتني فأنا بطبيعتي تمردت على الظلم وأكره الظالم وأتضامن مع الضعيف. هؤلاء ليسوا ثوار بل كلاب شاردة فالثائر شريف وجريء وشجاع ولا يعتدي على الضعفاء. فلتعتقلهم الدولة حتى لا تضطر الناس لحماية أنفسها".

لا أعرف وليد فياض ولا يعني لي شيئاً لكن نظرة الخوف في عينيه إستفزتني فأنا بطبيعتي تمردت على الظلم وأكره الظالم وأتضامن مع الضعيف. هؤلاء ليسوا ثوار بل كلاب شاردة فالثائر شريف وجريء وشجاع ولا يعتدي على الضعفاء . فلتعتقلهم الدولة حتى لا تضطر الناس لحماية أنفسها. — Wiam Wahhab (@wiamwahhab) April 25, 2022