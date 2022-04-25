وئام وهاب بتصريح عالي النبرة بعد حادثة الاعتداء على وزير الطاقة

لا أعرف وليد فياض ولا يعني لي شيئاً لكن نظرة الخوف في عينيه إستفزتني فأنا بطبيعتي تمردت على الظلم وأكره الظالم وأتضامن مع الضعيف. هؤلاء ليسوا ثوار بل كلاب شاردة فالثائر شريف وجريء وشجاع ولا يعتدي على الضعفاء . فلتعتقلهم الدولة حتى لا تضطر الناس لحماية أنفسها.
— Wiam Wahhab (@wiamwahhab) April 25, 2022
لا أعرف وليد فياض ولا يعني لي شيئاً لكن نظرة الخوف في عينيه إستفزتني فأنا بطبيعتي تمردت على الظلم وأكره الظالم وأتضامن مع الضعيف. هؤلاء ليسوا ثوار بل كلاب شاردة فالثائر شريف وجريء وشجاع ولا يعتدي على الضعفاء . فلتعتقلهم الدولة حتى لا تضطر الناس لحماية أنفسها.