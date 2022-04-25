حريق داخل شقة في الدورة... وسحب جثتين

أخمد عناصر من الدفاع المدني، حريقاً شبّ فجراً داخل شقة تقع في الطبقة الثانية من مبنى سكني في الدورة.



وعملوا على سحب جثتين من داخل الشقة، فيما تولت جهات أخرى نقلهما وذلك بعد حضور الاجهزة الامنية المختصة واتمامها الاجراءات القانونية اللازمة.