لبنان

عون يهنئ ماكرون: العلاقة بين لبنان وفرنسا متجذرة

Lebanon 24
25-04-2022 | 05:51
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وجه رئيس الجمهوريّة ميشال عون برقية تهنئة إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وذلك بمناسبة تجديد انتخابه رئيساً للجمهورية الفرنسية لولاية جديدة.
وبحسب بيانٍ صادر عن رئاسة الجمهورية، فقد تمنى عون لماكرون التوفيق في قيادة فرنسا لسنوات خمس إضافية، يتمكن خلالها من تحقيق ما يصبو إليه من تقدّم وازدهار ورخاء للشعب الفرنسي الصديق.
ووفقاً للبيان، فقد نوّه عون في برقية التهنئة بما يربط لبنان وفرنسا من علاقات متجذّرة عبر التاريخ، والتي هي ثمرة شراكة في القيم والمبادئ التي يؤمن بها البلدان، فضلاً على الصداقة العميقة التي تربط بن الشعبين اللبناني والفرنسي.

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