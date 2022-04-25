تأجيل تدابير السير التي كانت مقررة غداً من محلة طريق الشام... اليكم التفاصيل

صــــدر عـــن المديريــة العامــة لقـوى الامــــن الداخلـي ـ شعبـة العلاقــات العامةالبـــــلاغ التالــــي:إلحاقاً لبلاغنا السابق المتعلّق بقيام إحدى الشّركات المتعهّدة بأعمال حفريات لصيانة البُنى التحتيّة في محلّة طريق الشّام، ابتداءً من "نزلة فلافل صهيون" وصولاً إلى جسر فؤاد شهاب، وذلك اعتباراً من يوم الثلاثاء 26-4-2022، لمدّة أربعة أشهر تقريباً.تمّ تأجيل هذه الأعمال الى موعد يحدد لاحقاً.