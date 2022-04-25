لبنان

تأجيل تدابير السير التي كانت مقررة غداً من محلة طريق الشام... اليكم التفاصيل

Lebanon 24
25-04-2022 | 06:02
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صــــدر عـــن المديريــة العامــة لقـوى الامــــن الداخلـي ـ شعبـة العلاقــات العامة

البـــــلاغ التالــــي:

 
إلحاقاً لبلاغنا السابق المتعلّق بقيام إحدى الشّركات المتعهّدة بأعمال حفريات لصيانة البُنى التحتيّة في محلّة طريق الشّام، ابتداءً من "نزلة فلافل صهيون" وصولاً إلى جسر فؤاد شهاب، وذلك اعتباراً من يوم الثلاثاء 26-4-2022، لمدّة أربعة أشهر تقريباً.

تمّ تأجيل هذه الأعمال الى موعد يحدد لاحقاً.
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