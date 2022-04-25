غبار وسوء رؤية.. الطقس ينقلب في هذا الموعد والامطار عائدة





وجاء في النشرة الآتي:



- الحال العامة: طقس ربيعي رطب مع اجواء سديمية مغبرة فوق لبنان.

( معدل درجات الحرارة المعتادة لشهر نيسان على الساحل بين 15 و 24 درجة).



- الطقس المتوقع في لبنان: اليوم غائم جزئيا بسحب متوسطة ومرتفعة دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وبقاء نسبة الرطوبة مرتفعة ساحلا مما يؤدي الى سوء في الرؤية فيما تكون الحرارة أعلى من معدلاتها جبلا وداخلا، كما يتشكل الضباب على المرتفعات ويتوقع تساقط امطار خفيفة موحلة خاصة في المناطق الداخلية مع برق ورعد اعتبارا من الظهر.

الثلاثاء: غائم جزئيا مع غبار يؤدي إلى سوء رؤية وتنخفض درجات الحرارة على الساحل بشكل بسيط لتقارب معدلاتها الموسمية وبقاء نسبة الرطوبة مرتفعة وضباب على المرتفعات، كما تتساقط أمطار متفرقة خاصة في الشمال الشرقي مع برق ورعد بعد الظهر. توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية ان يكون الطقس غدا غائما جزئيا مع غبار يؤدي إلى سوء رؤية وتنخفض درجات الحرارة على الساحل بشكل بسيط لتقارب معدلاتها الموسمية وبقاء نسبة الرطوبة مرتفعة وضباب على المرتفعات، كما تتساقط أمطار متفرقة خاصة في الشمال الشرقي مع برق ورعد بعد الظهر.وجاء في النشرة الآتي:- الحال العامة: طقس ربيعي رطب مع اجواء سديمية مغبرة فوق لبنان.( معدل درجات الحرارة المعتادة لشهر نيسان على الساحل بين 15 و 24 درجة).- الطقس المتوقع في لبنان: اليوم غائم جزئيا بسحب متوسطة ومرتفعة دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وبقاء نسبة الرطوبة مرتفعة ساحلا مما يؤدي الى سوء في الرؤية فيما تكون الحرارة أعلى من معدلاتها جبلا وداخلا، كما يتشكل الضباب على المرتفعات ويتوقع تساقط امطار خفيفة موحلة خاصة في المناطق الداخلية مع برق ورعد اعتبارا من الظهر.الثلاثاء: غائم جزئيا مع غبار يؤدي إلى سوء رؤية وتنخفض درجات الحرارة على الساحل بشكل بسيط لتقارب معدلاتها الموسمية وبقاء نسبة الرطوبة مرتفعة وضباب على المرتفعات، كما تتساقط أمطار متفرقة خاصة في الشمال الشرقي مع برق ورعد بعد الظهر.

الأربعاء: غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة على الساحل مع رطوبة عالية تؤدي الى سوء رؤية وضباب على المرتفعات، كما تتساقط أمطار متفرقة خاصة في الداخل مع برق ورعد فترة بعد الظهر.