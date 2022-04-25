جاد وماسة ومحمد.. أيها الراحلون الصغار!

نعت مدرسة رسول المحبة - جبيل التابعة لجمعية المبرات الخيرية، تلامذتها الذين قضوا غرقا في بحر طرابلس، واصدرت بيانا جاء فيه: "بفيض من الحزن والأسى والألم ودعت مدرسة رسول المحبة تلامذتها جاد وماسة ومحمد سبسبي، الذين قضوا غرقا على متن مركب الموت في بحر طرابلس. إن العين تدمع والقلب يحزن، والعبارات تختنق مع غيابكم والكلمات لا توفيكم حقكم في الرثاء. تلامذتنا الأحبة، لقد رحلتم مع أحلامكم الصغيرة البريئة، فبكت مقاعد المدرسة وجدرانها ألما انسكب في كل زواياها التي شهدت على تميزكم خلقا وأدبا واجتهادا. أيها الراحلون الصغار الألم يعتصرنا لفقدكم، إدارة ومعلمين وطلابا وأهالي، وعزاؤنا أنكم عند مليك مقتدر وستبقون في وجداننا ذكرى لا تمحى. فالرحمة والسلام لأرواحكم الطاهرة".