البيرة تنعي ضحاياها

نعت بلدة البيرة ضحاياها الذين قضوا بعد غرق الزورق قبالة شواطىء طرابلس:





الأخت مها مرعب وطفلتها ( البيرة)



والاخت حنان مرعب وطفليها (البيرة)



الاخت سمر قالوش ( المجدل ) زوجة الاخ وليد قدور وطفلتها ( البيرة )الأخت مها مرعب وطفلتها ( البيرة)والاخت حنان مرعب وطفليها (البيرة)الاخت سمر قالوش ( المجدل )