لبنان

البيرة تنعي ضحاياها

Lebanon 24
25-04-2022 | 06:38
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نعت بلدة البيرة ضحاياها الذين قضوا بعد غرق الزورق قبالة شواطىء طرابلس:
زوجة الاخ وليد قدور وطفلتها ( البيرة ) 

الأخت مها مرعب وطفلتها ( البيرة) 

والاخت حنان مرعب وطفليها (البيرة) 

الاخت سمر قالوش ( المجدل )
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البيرة

طرابلس

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