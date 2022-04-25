لمن صوّت الناخبون الفرنسيون في بيروت؟

أعلن مدير حملة الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون في لبنان داني عثمان في بيان، أن "نسبة المشاركة في الانتخابات في لبنان بلغت 41.24%، وأن 5942 منتخبا اختاروا التصويت لمصلحة الرئيس ماكرون، أي ما يعادل 79% من مجمل عدد المشاركين".وقال: "دعي 18510 ناخبين فرنسيين مقيمين في لبنان للمشاركة، توزعوا على 5 مراكز اقتراع في بيروت وجونية وطرابلس وصيدا".وختم: "الرئيس ماكرون فاز البارحة بولاية رئاسية ثانية بنسبة 58.5%، متفوقا على زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان التي اعترفت بخسارتها مرة جديدة أمام ماكرون".