لبنان

لمن صوّت الناخبون الفرنسيون في بيروت؟

Lebanon 24
25-04-2022 | 06:53
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أعلن مدير حملة الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون في لبنان داني عثمان في بيان، أن "نسبة المشاركة في الانتخابات في لبنان بلغت 41.24%، وأن 5942 منتخبا اختاروا التصويت لمصلحة الرئيس ماكرون، أي ما يعادل 79% من مجمل عدد المشاركين".
 
وقال: "دعي 18510 ناخبين فرنسيين مقيمين في لبنان للمشاركة، توزعوا على 5 مراكز اقتراع في بيروت وجونية وطرابلس وصيدا".
 
وختم: "الرئيس ماكرون فاز البارحة بولاية رئاسية ثانية بنسبة 58.5%، متفوقا على زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان التي اعترفت بخسارتها مرة جديدة أمام ماكرون".
المصدر: الوكالة الوطنية
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